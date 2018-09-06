Экс-генпрокурор Киргизии считает, что ее хотели убить

Бишкек, , 15:17 — REGNUM «Убийство моего брата подозреваемый совершил, отбывая наказание в колонии-поселении. В протоколе допроса задержанный указывает, что ему обещали обеспечить покровительство в деле о разбое, если он пойдет на убийство», — заявила журналистам бывший генеральный прокурор Киргизии Аида Салянова по итогам первого судебного заседания по делу об убийстве ее брата Улана Салянова.

По словам экс-чиновницы, она изучила показания свидетелей убийства и пришла к выводу, что это убийство может иметь политические мотивы. Салянова также отметила, что, возможно, хотели убить ее саму, а не ее родственника.

В пользу этой версии говорят показания одного из свидетелей о том, что обвиняемый в убийстве Эрмек Осмонкулов утверждал, что к нему поступил заказ убить одного человека, который мешает, при этом будущая жертва была упомянута в женском роде.

«Организатор убийства Асан Эмир Абыкулов. Он ждет экстрадиции. Если его экстрадируют, выявится и заказчик преступления. Кто являлся покровителем преступников следствие должно установить», — добавила она.

Салянова отметила, что убийство ее брата совершил человек, который в это время формально отбывал свой срок в колонии. В этот же период он участвовал еще и в разбойном нападении.

«После этого Осмонкулов ездил отмечаться в колонию и никого не боялся, он был уверен что его никто не ищет. Организатор убийства покрывал его, он потратил около $4 тысяч на его освобождение, чтобы получить смягченный режим и Осмонкулов мог спокойно передвигаться по городу», — подчеркнула она.

Также эк-генпрокурор Киргизии заострила внимание на том, что задержанный Эрмек Осмонкулов утверждает, что не знал, что для совершения преступления проник в дом Салянова.

«Более того, он сказал организатору, что в доме нечего брать, так как даже ворот нет, тот ему ответил, что это не важно, главное будет легко убежать. Значит организатор уже знал, что ограбления не будет, так как в доме ничего не пропало. Я ставлю вопрос, чтобы следствие разобралось, о каком высокопоставленном человеке говорилось, каким образом и кому он мешал», — подытожила Аида Салянова.

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ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 6 ноября 2017 года в новостройке «Кок-Жар» в столице Киргизии произошло разбойное нападение, в ходе которого был убит Улан Салянов — младший брат экс-прокурора Аиды Саляновой. Нападавшие дважды выстрелили в 42-летнего мужчину, после чего скрылись с места преступления.

В конце декабря 2017 года правоохранительные органы задержали основного подозреваемого в совершении этого преступления — ранее неоднократно судимого Эрмека Осмонкулова.

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Отметим, что по мнению следственных органов, убийство брата экс-генпрокурора Киргизии не имеет политической подоплеки, поскольку убитый работал на станции техобслуживания автомобилей, был религиозным человеком и не интересовался политикой.