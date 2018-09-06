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Льготы для предпенсионеров: в свердловское Заксобрание внесли два проекта

Политика

Их подготовила рабочая группа

Екатеринбург, 6 сентября 2018, 15:12 — REGNUM  В Законодательное собрание Свердловской области внесено два законопроекта, которые касаются сохранения областных льгот для лиц предпенсионного возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Все проекты создала рабочая группа, которую сформировали по поручению губернатора. Первым из них будут внесены поправки в областной закон о транспортном налоге. Вторым предусмотрено оставить все меры соцподдержки, которыми пользуются граждане, достигшие 60 лет у мужчин и 55 у женщин.

Заседание, на котором примут эти поправки, пройдёт уже в сентябре. Напомним, оставить меры поддержки в регионах потребовал президент Владимир Путин. 29 августа он выступил с обращением к россиянам и изложил причины, которые привели к повышению пенсионного возраста, и меры властей по смягчению переходного периода.

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Повышение пенсионного возраста
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