Льготы для предпенсионеров: в свердловское Заксобрание внесли два проекта

Екатеринбург, , 15:12 — REGNUM В Законодательное собрание Свердловской области внесено два законопроекта, которые касаются сохранения областных льгот для лиц предпенсионного возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Все проекты создала рабочая группа, которую сформировали по поручению губернатора. Первым из них будут внесены поправки в областной закон о транспортном налоге. Вторым предусмотрено оставить все меры соцподдержки, которыми пользуются граждане, достигшие 60 лет у мужчин и 55 у женщин.

Заседание, на котором примут эти поправки, пройдёт уже в сентябре. Напомним, оставить меры поддержки в регионах потребовал президент Владимир Путин. 29 августа он выступил с обращением к россиянам и изложил причины, которые привели к повышению пенсионного возраста, и меры властей по смягчению переходного периода.