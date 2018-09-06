«Дело Скрипалей»: СМИ узнали о возможных мерах Британии против РФ

Лондон, , 15:09 — REGNUM Власти Великобритании, которые обвиняют российские спецслужбы в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, могут запретить въезд на территорию страны некоторым гражданам РФ. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на неназванный источник.

По данным источника газеты, официальный Лондон намерен «наказать» Россию за то, что она делает.

Собеседник издания также не исключил, что Великобритания может прибегнуть к «шпионажу и кибератакам» против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь с признаками отравления. 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в причастности к данному делу двух граждан РФ, которых она назвала «сотрудниками ГРУ».

Однако до сих пор никаких доказательств предъявлено не было.

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