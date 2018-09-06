Суд оставил правящую партию Италии без денег

Генуя, Италия, , 15:07 — REGNUM Апелляционный суд Генуи оставил в силе решение прокуратуры об изъятии 49 млн евро со счетов правящей партии «Лига», сообщает Il Fatto Quotidiano в четверг, 6 августа.

Ранее судьи уточнили, что деньги должны быть взысканы «любым способом»: с банковских счетов партии, карт, депозитов и т. д. К настоящему времени в собственность государства возвращено лишь 3 млн евро.

В «Лиге» считают процесс несправедливым и политизированным. Представители партии отмечают, что средства, о которых идет речь, якобы получили мошенническим путем и использовали предыдущие руководители партии. Неясно, почему за якобы имевшие место нарушения закона со стороны физических лиц спустя 10 лет должна отвечать партийная структура.

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Наблюдатели допускают, что решение суда, если оно не будет оспорено в Кассационном суде, приведет к исчезновению «Лиги» как юридического лица и появлению другой партийной организации.

Глава «Лиги» вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что решение Апелляционного суда ему «неинтересно» и что партия продолжит работать, потому что у нее есть главный актив — поддержка граждан.

Также Сальвини посоветовал обвинителю, генуэзской прокуратуре, заниматься уголовным делом об обрушении моста Моранди, а не «Лигой».

Рейтинг «Лиги» по данным соцопросов на начало сентября 2018 года составляет около 33%. Это самая популярная партия в Италии.