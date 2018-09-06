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Назарбаев призвал усилить дуальное образование

Политика

Дуальное образование — это обучение, при котором теоретическая часть подготовки специалистов проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте предприятия

Астана, 6 сентября 2018, 15:09 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил важность дуального образования и подготовки кадров в соответствии с современными направлениями развития экономики, сообщили 6 сентября в пресс-службе главы государства.

6 сентября Назарбаев посетил Карагандинскую область с рабочим визитом. Президент встретился с коллективом машиностроительного завода ТОО «Корпорация Казахмыс» и студентами Карагандинского государственного технического университета.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018/2019 учебном году в учреждениях технического и профессионального образования Казахстана сократили 109 дублирующих и невостребованных специальностей.

Читайте ранее в этом сюжете: В колледжах Казахстана сократили 109 специальностей

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Политическая жизнь Казахстана
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