Четверг, 6 Сентября 2018 года
16:22:31 МСК

Ангела Меркель посетит Хемниц только в октябре

Политика

Мэрия саксонского города пригласила канцлера, чтобы успокоить протестующих

Ангела Меркель посетит Хемниц только в октябре
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Кёльн, Германия, 6 сентября 2018, 15:07 — REGNUM  Точную дату визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мятежный город Хемниц еще нельзя назвать. Об этом заявила сама канцлер 6 сентября в интервью телеканалу RTL.

«Мэр пригласила меня на октябрь, и мы обеспечим своевременную информацию», — сказала Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, Хемниц посетила министр по делам семьи Франциска Гиффи и призвала своих коллег из федерального правительства сделать то же самое. Напомним, в этом городе с 26 августа происходят массовые протестные акции против принятия мигрантов после убийства местного жителя.

Читайте также: Премьер-министр Саксонии признал, что протестующие в Хемнице — не «сброд»

Читайте ранее в этом сюжете: Спецслужба ФРГ присмотрелась к деятельности партии АдГ в Тюрингии

Читайте развитие сюжета: Меркель: вопрос слежки за партией АдГ решают службы безопасности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить