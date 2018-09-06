Ангела Меркель посетит Хемниц только в октябре

Кёльн, Германия, , 15:07 — REGNUM Точную дату визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мятежный город Хемниц еще нельзя назвать. Об этом заявила сама канцлер 6 сентября в интервью телеканалу RTL.

«Мэр пригласила меня на октябрь, и мы обеспечим своевременную информацию», — сказала Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, Хемниц посетила министр по делам семьи Франциска Гиффи и призвала своих коллег из федерального правительства сделать то же самое. Напомним, в этом городе с 26 августа происходят массовые протестные акции против принятия мигрантов после убийства местного жителя.

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