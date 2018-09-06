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Президент Индонезии посетит Сеул 10-11 сентября

Политика

Лидеры двух стран обсудят вопрос укрепления особого стратегического партнерства, а также экономическое сотрудничество, особенно в области инвестиций, торговли и промышленности

Джакарта, 6 сентября 2018, 15:06 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить Южную Корею на следующей неделе, чтобы встретиться с президентом Мун Чже Ином, сообщает Sindonews.

По словам директора департамента Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества министерства иностранных дел Индонезии Эди Юсупа, на встрече будет обсуждаться ряд вопросов, включая международную повестку дня.

«Индонезия привержена поддержанию мира на Корейском полуострове», — заявил Эди Юсуп.

Лидеры двух стран обсудят вопрос укрепления особого стратегического партнерства, а также экономическое сотрудничество, особенно в области инвестиций, торговли и промышленности.

По словам Эди Юсупа, по итогу встречи будут подписаны шесть меморандумов, а именно: сотрудничество в области законодательной власти, миграционной политики, экономической кооперации, развития человеческих ресурсов, безопасности на море и охраны окружающей среды.

Ожидается, что президент Индонезии Джоко Видодо посетит Южную Корею 10−11 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Южная Корея обладают огромным потенциалом для укрепления сотрудничества.

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Внешняя политика Индонезии
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