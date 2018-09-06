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Спикер иранского парламента надеется на соглашение по Идлибу

Политика

Решение может быть принято на трехстороннем саммите, который состоится в пятницу 7 сентября в иранской столице

Тегеран, 6 сентября 2018, 15:04 — REGNUM  Спикер иранского парламента Али Лариджани выразил надежду, что лидеры России, Турции и Ирана достигнут соглашения по ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает 6 сентября Reuters.

Решение может быть принято на трехстороннем саммите, который состоится в пятницу 7 сентября в иранской столице.

«Я очень надеюсь, что на завтрашнем саммите в Тегеране, в котором примет участие президент Владимир Путин, будут достигнуты соглашения в отношении Идлиба», — подчеркнул Лариджани.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее конфликт по-прежнему не исчерпан. В настоящее время идут бои за провинцию Идлиб.

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Война в Сирии
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