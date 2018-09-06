ССО США закупают легкие пулеметы

Вашингтон, , 14:42 — REGNUM В конце августа министерство обороны США объявило, что для Командования сил специальных операций будут закуплены легкие пулеметы MK46 и MK48. Исполнителем заказа выступит FN America, LLC, которая является дочерней американской компанией FN Herstal, бельгийской оружейной компанией, входящей в состав Herstal Group.

Общая сумма контракта составляет 13,4 миллиона долларов. Срок исполнения контракта — август 2023 года.

Легкий пулемет MK46 с ленточной подачей патронов был разработан FN, чтобы быть как можно более легким и компактным, специально для использования американскими ССО.

Пулемет использует патроны 5,56×45 мм, те же, что и карабин M4 и штурмовая винтовка M16. Это облегчает логистику подразделений сил специальных операций, что особенно важно при выполнении специальных миссий.

МК48 — это тоже легкий пулемет с ленточной подачей патронов, но большего калибра. Он использует патроны 7,62×51мм стандарта НАТО. За счет калибра обладает большей мощью и пробивной способностью. Данная модель разрабатывалась совместно со специалистами Командования сил специальных операций.