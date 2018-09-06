Жерар Коломб призвал исполнительную власть быть ближе к народу

Париж, , 14:43 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб выразил сожаление в связи с тем, что президенту и министрам «может не доставать смирения», сообщает Europe1.

«Снижение популярности главы государства в опросах заставляет нас задуматься. Вероятно, нам не хватает смирения», — заявил Жерар Коломб.

«По-гречески слово «гордость» — это проклятие богов, когда в какой-то момент вы становитесь слишком уверенными в себе, вы считаете, что вам все по плечу», — добавил министр.

«Есть поговорка: «боги слепы к тем, кого хотят потерять». Мы не должны быть слепыми», — предупредил Жерар Коломб.

По его словам, исполнительной власти следует больше уделять внимания французам. «Мы всегда должны смотреть на то, что думает народ: все министры должны сохранять свои корни, чтобы слышать, что говорят люди, потому что здесь, в министерствах, мы теряем связь с населением», — призвал министр.

Напомним, согласно недавним опросам, только 31% респондентов довольны политикой Эммануэля Макрона и около 35% — Эдуарда Филиппа.

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