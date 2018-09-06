МИД Белоруссии осудил попытки сорвать минский процесс

Минск, , 14:38 — REGNUM Все заинтересованные в мирном урегулировании конфликта в Донбассе стороны не должны идти на поводу у лиц, планирующих заблокировать минский процесс. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.

«Для нас (властей Белоруссии) неприемлемы любое насилие в зоне конфликта, страдания и гибель людей, в том числе господина Захарченко (глава ДНР Александр Захарченко), — отметил Глаз. — Мы осуждаем любые попытки сорвать минский процесс».

По его словам, Минск призывает все заинтересованные стороны «проявить волю и стремление для продолжения диалога».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко и его охранник погибли в результате взрыва в кафе в Донецке 31 августа 2018 г.

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