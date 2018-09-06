Американская элита понимает, что конец однополярного мира близок

Вашингтон, , 14:37 — REGNUM В Конгрессе США 4 сентября проходило обсуждение вопросов противоракетной обороны. В ходе этого заседания представляет интерес заявление заместителя министра обороны США по политическим вопросам Джона Руда.

Джон Руд назвал угрозы, которые исходят от России и Китая, в числе их баллистические и крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие. При этом на гиперзвуковом оружии он остановился отдельно и подчеркнул, что гиперзвуковые системы вооружения представляют очень серьезную опасность.

Кроме этого, заместитель министра обороны США резюмировал, что Россия и Китай ставят под вопрос существование того международного порядка, который установлен США и их союзниками по Западному блоку. Он считает, что РФ и КНР создают иной мировой порядок, оспаривая существующую систему международной безопасности.

Через два дня с похожим заявлением выступила министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен. Ее выступление проходило в столице Соединенных Штатов, в Университете Джорджа Вашингтона.

Нильсен считает, что растет число государств, которые враждебно настроены по отношению к США. Уровень угрозы она оценивает как самый высокий после окончания Холодной войны.

В числе враждебно настроенных стран министр назвала Китай, Россию, Иран и КНДР. По ее мнению, данные государства используют все свои возможности для продвижения своих интересов. В качестве инструментов влияния она назвала торговлю, финансы, кибератаки, шпионаж, военную силу и информационные операции.

Кирстьен Нильсен, как и Джон Руд, констатировала изменение расстановки сил на международной арене, а также то, что однополярный мир уже уходит в прошлое.