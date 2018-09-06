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Спецслужба ФРГ присмотрелась к деятельности партии АдГ в Тюрингии

Политика

Отделение партии еще не квалифицируется как «объект наблюдения», но приковывает внимание ведомства по охране Конституции

Эрфурт, Германия, 6 сентября 2018, 14:37 — REGNUM  Ведомство по охране Конституции Германии в Тюрингии намерено заняться интенсивным изучением деятельности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — ее крыла, возглавляемого Бьорном Хоке, передает немецкий телеканал N-TV 6 сентября.

46-летний Бьорн Хоке участвовал в демонстрациях против миграционной политики в саксонском городе Хемниц. В частности, шел в первых рядах «марша убитых», состоявшегося в минувшие выходные. Бок о бок с ним шли лидеры антиисламского движения PEGIDA Лутц Бахманн и Зигфрид Дебритц.

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Саксонское ведомство по охране Конституции заявило, что не поддерживает наблюдение за АдГ в свободном государстве. Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецслужба установила наблюдение за молодежными отделениями партии в Бремене и Нижней Саксонии, подозревая ее членов в антиконституционных устремлениях.

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Политическая жизнь Германии
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