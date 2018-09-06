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Эксперт: идея политического объединения Тюркского совета нереализуема

Политика

Эксперт считает, что Тюркский совет важен для развития культурных связей

Ташкент, 6 сентября 2018, 14:36 — REGNUM  Совет сотрудничества тюркоязычных государств не может стать влиятельной международной организацией из-за серьезных внутренних противоречий, заявил эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. Об этом 6 сентября сообщает издание «Подробно.uz».

По мнению эксперта, Тюркский совет важен для развития культурных связей между членами организации. Решение Ташкента сблизиться с советом Ахметов расценивает как программу нового руководства по расширению политических, экономических и гуманитарных связей.

Эксперт добавил, что идея политической интеграции стран региона на основе этнической близости не может быть реализована из-за большого количества претензий стран друг к другу.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан и Венгрия приняли участие в VI саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Эксперты отмечают, что вступление Ташкента в совет усилит геополитический вес организации.

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