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Хаменеи обвинил США и Израиль в информационной войне против Ирана

Политика

Тель-Авив и Вашингтон хотят обескуражить иранцев

Тегеран, 6 сентября 2018, 14:32 — REGNUM  Высший руководитель Ирана Али Хаменеи обвинил Соединенные Штаты и Израиль в информационной политике против исламского государства, сообщает 6 сентября Reuters.

Целью подобной политики является стремление обескуражить граждан Ирана, которые и без того сталкиваются с трудностями ввиду падения курса национальной валюты, что в свою очередь вызвано введением санкций со стороны Вашингтона.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение, в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.

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