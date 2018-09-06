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Полномочия главы ЛНР увеличили до пяти лет

Политика

«Принятым законом предусмотрено увеличение срока полномочий главы ЛНР и депутатов Народного Совета»

Луганск, 6 сентября 2018, 14:15 — REGNUM  В Луганской Народной Республике (ЛНР) увеличили срок полномочий главы республики и депутатов. Такое решение 6 сентября приняли депутаты Народного Совета ЛНР, рассмотревшие в первом и втором чтениях закон «О внесении изменений во временный основной Закон (Конституцию) ЛНР». Об этом сообщает «ЛуганскИнформЦентр».

"Принятым законом предусмотрено увеличение срока полномочий главы ЛНР и депутатов Народного Совета с четырех до пяти лет», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в ЛНР была создана межведомственная комиссия по вопросам выдачи паспорта за особые заслуги перед республикой.

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