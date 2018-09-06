Прибалтика требует от гиганта Walmart не продавать товары с символикой СССР

Вильнюс, , 14:10 — REGNUM Власти трех прибалтийских стран потребовали от американского гиганта розничной торговли компании Walmart убрать из своей онлайн-продажи футболки с советской символикой, сообщает американское агентство Associated Press.

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«Под символом серпа и молота были совершены ужасные преступления», — заявил 5 сентября посол Литвы в США Роландас Кришюнас в письме, адресованном компании. — Продвижение этих символов вызывает глубокую боль, которая будет ощущаться еще много веков».

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«Когда Советский Союз оккупировал Литву, сотни тысяч наших граждан были убиты, высланы, подверглись пыткам и отлучению от своих семей. Подобная судьба ожидала десятки миллионов других невинных людей, в том числе детей, по всей Европе и по всему миру», — добавил он.

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Кришюнас подчеркнул, что не считает, что компания целенаправленно хотела оскорбить кого-то, используя советскую символику. Тем не менее, указал дипломат, майки с «символами массовых убийств» должны быть «немедленно» изъяты из продажи.

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По сообщениям прибалтийских СМИ, помимо Кришюнаса, в компанию также обратилась группа законодателей из Эстонии, Латвии и Литвы, которые высказали свое «абсолютное разочарование» тем, что компания «не проявила уважение к миллионам различных жертв советского тоталитарного режима».

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