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Полицейский в Афганистане убил восьмерых коллег и присоединился к талибам*

Политика

«Талибан»* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 6 сентября 2018, 14:17 — REGNUM  Сотрудник полиции Афганистана застрелил по меньшей мере восемь своих коллег и сжег их тела, после чего присоединился к боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 6 сентября Al Arabia.

Подобные преступления не редкость в стране, страдающей от внутреннего конфликта на протяжении долгих лет. За последний год аналогичные преступления были совершены десятки раз.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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