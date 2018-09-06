Посол РФ в Индонезии: Россия высоко оценила организацию Азиатских игр-2018

Джакарта, , 14:12 — REGNUM Посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что российское правительство высоко оценило успех Индонезии в организации Азиатских игр 2018 года, второго по величине спортивного мероприятия в мире, сообщает Antaranews.

«Поздравляем с успехом. Надеемся, эти достижения станут основой для проведения предстоящих Олимпийских игр в Токио», — заявила посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева на пресс-конференции в резиденции посольства в Джакарте.

По этому случаю посол поприветствовала тот факт, что большинство матчей, включая церемонии открытия и закрытия Азиатских игр, прошли на стадионе «Bung Karno», который Россия помогла построить.

«Если бы Россия была частью азиатского региона, мы, конечно, приняли бы участие в соревновании, но это невозможно, потому что мы являемся частью Европы», — заявила посол.

Россия надеется, что Индонезии удастся выдвинуть свою кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр 2032 года», — отметила Людмила Воробьева.

Посол Индонезии высоко оценила проведение фестиваля Индонезии в Москве 3−5 августа. По словам посла, она успела посетить фестиваль во время возвращения в Россию по случаю свадьбы дочери.

«Индонезийский фестиваль в Москве — одно из важнейших событий, связывающих две страны. Поздравляю посольство Индонезии в Москве и посла Индонезии Вахида Судрияди, который успешно провел такое грандиозное мероприятие, где, я могу вам сказать, стала свидетелем «самой индонезийской» атмосферы благодаря появлению музыкантов и танцоров, а также индонезийской кухни», — подчеркнула Людмила Воробьева.

Напомним, Азиатские игры — 2018 проходили в двух индонезийских городах Джакарте и Палембанге с 18 августа по 2 сентября. По итогам соревнований Индонезия заняла четвертую позицию.

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