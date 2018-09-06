Четверг, 6 Сентября 2018 года
14:56:03 МСК

Всемирный банк: Туркестан является одним из самых несвязанных регионов мира

Политика

Из-за неразвитой инфраструктуры Туркестана страны региона слабо связаны с соседними государствами

Всемирный банк: Туркестан является одним из самых несвязанных регионов мира
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
Туркестан. Путь через пустыню

Ташкент, 6 сентября 2018, 14:03 — REGNUM  Туркестан остается одним из наименее связанных регионов мира, несмотря на усилия стран по интеграции, сообщает 6 сентября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на доклад Всемирного банка «Важнейшие связи: Содействие экономическому росту и устойчивости региона Европы и Центральной Азии».

Специалисты международной организации считают, что из-за неразвитой инфраструктуры Туркестана страны региона слабо связаны с соседними государствами.

В докладе отмечается, что инвестиции в инфраструктуру и развитие торгово-экономических связей будут способствовать укреплению связей между государствами Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Туркестана принимают участие в различных региональных интеграционных проектах. Государства учредили Международный фонд спасения Арала, лидеры стран Туркестана собирают Совет, в ходе которого обсуждается региональная повестка дня. Кроме того, почти все страны региона входят в Совет сотрудничества тюркоязычных государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюркский совет принял проект концепции об интеграции государств

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Туркестане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить