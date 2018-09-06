Испания обязалась подготовить бюджет на 2019 год до середины октября

Брюссель, , 13:45 — REGNUM 6 сентября прошла встреча главы правительства Испании Педро Санчеса с европейским комиссаром по экономическим вопросам Пьером Московиси, пишет газета ABC.

«Этим утром я беседовал с Пьером Московиси о доверии, кредитоспособности и лидерстве Испании в проектах Евросоюза. Правительство обязуется сократить бюджетные дисбалансы, чтобы повысить социальную сплоченность, производительность и инновации», — написал Педро Санчес на своей странице в Twitter после встречи.

Московиси сообщил журналистам, что Санчес пообещал предоставить проект бюджета Испании на 2019 год не позднее 15 октября. На вопрос о том, верит ли он этому обещанию, комиссар ответил: «Слово — это доверие, и я понимаю, что это намерение».

Пьер Московиси выразил уверенность, что следующей весной Испания преодолеет чрезмерный дефицит бюджета и, не желая входить в полемику о точных цифрах, выразил уверенность, что самое главное — удерживать дефицит ниже 3% ВВП.

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