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Власти Турции задержали свыше 90 нелегальных мигрантов

Политика

Среди задержанных были выходцы из Ирана, Афганистана, Бангладеш, Пакистана, Палестины, Ирака и Сирии

Власти Турции задержали свыше 90 нелегальных мигрантов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Анкара, 6 сентября 2018, 13:44 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции задержали по меньшей мере 91 нелегального мигранта, сообщает 6 сентября Anadolu.

Среди задержанных были выходцы из Ирана, Афганистана, Бангладеш, Пакистана, Палестины, Ирака и Сирии. Все они были доставлены в специализированные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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