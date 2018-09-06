ДНР: назначение Трапезникова и.о. главы республики – вынужденная мера

Донецк, , 13:40 — REGNUM Заместитель главы совета министров Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Трапезников был объявлен исполняющим обязанности главы республики в качестве вынужденной временной меры, заявил 6 сентября глава комитета народного совета ДНР по уголовному и административному законодательству Алексей Жигулин, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По его словам, в Конституции ДНР указано, что в случае гибели главы республики его полномочия прекращаются досрочно и передаются первому заместителю председателя совета министров республики. Однако в ДНР не было такой должности, были только три заместителя. Поэтому назначение Трапезникова и.о. главы ДНР является вынужденной временной мерой, отметил Жигулин.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве 31 сентября в ресторане «Сепар».

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