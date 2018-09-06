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В Челябинскую область назначен новый главный федеральный инспектор

Политика

Его предшественник переведён в Курганскую область

Челябинск, 6 сентября 2018, 13:36 — REGNUM  В Челябинской области назначен новый главный федеральный инспектор. Им стал Сергей Морев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в уральском полпредстве.

Его предшественник Артём Пушкин переведён в Курганскую область.

Морев родился 15 мая 1979 года в Нижнем Тагиле. Имеет троих сыновей. В системе уральского полпредства работает с 9 января 2013 года. Начинал с позиции начальника департамента по внутренней и информационной политике, в том же году стал помощником полпреда.

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