В Челябинскую область назначен новый главный федеральный инспектор

Челябинск, , 13:36 — REGNUM В Челябинской области назначен новый главный федеральный инспектор. Им стал Сергей Морев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в уральском полпредстве.

Его предшественник Артём Пушкин переведён в Курганскую область.

Морев родился 15 мая 1979 года в Нижнем Тагиле. Имеет троих сыновей. В системе уральского полпредства работает с 9 января 2013 года. Начинал с позиции начальника департамента по внутренней и информационной политике, в том же году стал помощником полпреда.