Президент Македонии надеется на вступление страны в ЕС и НАТО

Скопье, , 13:33 — REGNUM Власти Македонии надеются, что страна в ближайшем будущем войдет в состав Европейского союза и Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Македонии Георгий Иванов, слова которого обнародовала его администрация.

По словам главы государства, руководство страны намерено и дальше продолжать работать над реализацией «стратегических целей».

Отмечается, что данное заявление президент Македонии сделал 6 сентября во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 30 сентября в Македонии назначен референдум. Жителям страны предстоит ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО с принятием Договора между Республикой Македония и Республикой Греция?»

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