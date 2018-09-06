Четверг, 6 Сентября 2018 года
14:56:12 МСК

Президент Македонии надеется на вступление страны в ЕС и НАТО

Политика

На 30 сентября в Македонии назначен референдум

Скопье, 6 сентября 2018, 13:33 — REGNUM  Власти Македонии надеются, что страна в ближайшем будущем войдет в состав Европейского союза и Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Македонии Георгий Иванов, слова которого обнародовала его администрация.

По словам главы государства, руководство страны намерено и дальше продолжать работать над реализацией «стратегических целей».

Отмечается, что данное заявление президент Македонии сделал 6 сентября во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 30 сентября в Македонии назначен референдум. Жителям страны предстоит ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО с принятием Договора между Республикой Македония и Республикой Греция?»

Читайте также: Президент Македонии покинет страну во время референдума о названии

А также: Меркель приедет в Македонию лично агитировать за переименование страны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вступление Македонии в НАТО и Европейский союз
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить