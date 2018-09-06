Швеция объявила войну «Северному потоку», Камчатка задыхается: Радио REGNUM

Москва, , 14:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Также слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/611

Читайте ранее в этом сюжете: Что в России стало угрозой для «американского образа жизни»: Радио REGNUM