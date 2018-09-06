Свердловский экс-депутат проиграл битву за мандат

Екатеринбург, , 13:24 — REGNUM В Екатеринбурге бывший депутат свердловского Заксобрания Армен Карапетян окончательно проиграл битву за возвращение депутатского мандата. Областной суд отказался удовлетворить его апелляционную жалобу.

Напомним, Карапетян был изгнан из Заксобрания 22 мая. Этого потребовала прокуратура. Основанием стали претензии надзорного органа к данным, представленным в сведениях о доходах и имуществе тогда ещё депутата за 2016 год.

Армен Карапетян не сдался и подал в суд. Верх-Исетский райсуд огласил решение в июня. В удовлетворении иска экс-депутату отказали.

Очередной его надеждой был облсуд. Но и там ему не удалось найти поддержки.

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