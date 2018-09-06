Четверг, 6 Сентября 2018 года
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Столкновения в Басре: закрыт главный порт Ирака

Политика

Акции протеста продолжаются

Багдад, 6 сентября 2018, 13:25 — REGNUM  Главный морской порт Ирака в городе Басра был закрыт после продолжающихся акций протеста, в ходе которых погибли люди, сообщает 6 сентября Reuters.

Жители города протестуют против сокращения рабочих мест, коррупции, разрушения инфраструктуры, а также недостатка пресной воды. Массовые демонстрации привели к столкновению с полицией, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере девять человек, десятки получили ранения.

Напомним, сложная ситуация в Ираке обостряется противостоянием политических сил, которые до сих пор не могут договориться о формировании нового правительства.

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Внутренняя политика Ирака
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