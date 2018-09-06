На время учений «Восток-2018» РФ объявила о создании бесполетных зон

Москва, , 13:19 — REGNUM Отдельные районы проведения стратегических учений «Восток-2018» объявлены опасными для полетов и судоходства. Об этом 6 сентября замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил иностранным военным атташе.

По словам представителя военного ведомства России, личный состав подразделений, принимающих участие в учениях, «проинструктирован на предмет четкого соблюдения мер безопасности и предотвращения возникновения опасных инцидентов в ходе военной деятельности».

Также Фомин подчеркнул, что отдельные районы действия войск заранее объявлены опасными для судоходства и полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уведомил, что военные учения «Восток-2018» посетит глава государства Владимир Путин. Маневры глава государства посетит после участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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