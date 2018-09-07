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Мир на японских условиях для России неприемлем

Политика

Едва ли в Москве разделяют оптимизм японского премьера Абэ по поводу Курил

Мир на японских условиях для России неприемлем
Япония

Москва, 7 сентября 2018, 08:15 — REGNUM  Заключение мирного договора между Россией и Японией на японских условиях невозможно. Это простое утверждение, еще раз заявляющее о бесспорной принадлежности Курильских островов России и твердой решимости Москвы защищать территориальную целостность, похоже, никак не может дойти до сознания официального Токио. О том, почему никакого «мирного договора» на полях ВЭФ-2018 подписано не будет, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, придерживаясь взятой им единожды жесткой линии на склонение России к капитуляции по вопросу передачи южных Курил Японии, сам закрыл любую возможность продвижения в сторону сотрудничества. Российская сторона предлагала Японии подумать над добрососедскими шагами навстречу друг другу, включая совместную хозяйственную деятельность на Курилах, но из-за непримиримости японских политиков эта идея не получила должного развития. А вот так взять и отдать часть своей территории Москва не собиралась даже в самые черные моменты слабости Российского государства.

Тогда же, в лихие 90-е, Россия получила суровый урок на тему пустых цветистых обещаний, на которые не скупятся западные партнеры, впоследствии беззастенчиво нарушая собственные слова. Так что «уговорить Москву» у Синдзо Абэ не получится.

Читайте статью Перспектив заключения японско-российского мирного договора нет и другие статьи Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».

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