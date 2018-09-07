Теперь и Франция против. Тегеран готов ко всему?

Москва, , 07:03 — REGNUM Ядерная сделка с Ираном, подписанная в 2015 году США, Китаем, Россией, Германией, Великобританией и Францией, стала камнем преткновения в современной ситуации: дйствия американского президента Дональда Трампа, вышедшего из соглашения с Ираном, поставили нелегкий вопрос перед европейскими участниками договора. Как нынешняя Франция движется в сторону Вашингтона по вопросу взаимодействия с Ираном, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Европейские участники договора об иранской ядерной программе исходно противопоставили свою точку зрения американской. Европейцы рассматривали договоренность с Ираном как гарантию безопасности и не пожелали разрывать достигнутый договор в угоду мнению Трампа. Тем не менее требования Ирана компенсировать выход США посредством большего участия Евросоюза в экономической сфере взаимодействия не находят пока адекватного отклика. Мало того, действия отдельных участников прямо говорят об успехе США по расколу исходно солидарной европейской позиции.

Ярким примером может служить недавнее заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, сделанное им на августовской встрече министров иностранных дел в Вене. В своем выступлении Ле Дриан указал на «недопустимость уклонения» для Тегерана от переговоров по баллистическим ракетам, участию в ближневосточных конфликтах «и другим волнующим нас вопросам». Таким образом, французский министр сделал глубокий поклон в сторону США, перечислив все те же американские претензии к Ирану. Впрочем, руководство Ирана заранее подготовилось к возможному отступлению Франции, подготовив эффективные меры противодействия. Каковы же эти меры?

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