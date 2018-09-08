Работа над ошибками российского правительства

Москва, , 12:01 — REGNUM Пенсионный вопрос обострился до такой степени, что потребовался авторитет президента для того, чтобы снизить градус напряженности в обществе. Как на практике происходит оценка российским правительством своих действий по развитию страны? Приглядеться к этому процессу повнимательнее позволит выпущенный отчетный доклад правительства по итогам 2017 года, а выводы об эффективности мер поможет сделать статья обозревателя ИА REGNUM Андрея Маленького.

Чтобы учесть что-либо, необходимы четкие параметры учета, показатели, которые дадут четкую картину происходящего при измерении и позволят спрогнозировать развитие. Резкое же отклонение каких-либо параметров от предсказанных значений чаще всего свидетельствует о слабом владении ситуацией в данной области. Вот и в отчете российского правительства за 2017 год оказалось немало таких слабых мест в самых различных по тематике показателях — от науки и здравоохранения до состояния экологически оправданного водопользования. И, хотя перекрытие запланированных показателей в указанных областях знак, безусловно, позитивный, объяснение причин тех или иных отклонений в показателях от предполагавшихся оставляет желать лучшего.

А ведь именно понимание причин достигнутых эффектов позволяет воздействовать на ситуацию в сторону ее улучшения. Минэкономразвития, в лице своего руководителя М. Орешкина, даже предложил правительству РФ провести определенную работу над ошибками в области обеспечения граждан жильем. Какие средства предлагается употребить для выхода из создавшегося непростого положения и все ли из них адекватны поставленной задаче?

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