Полиция требует начать следствие против президента Бразилии Темера

Бразилиа, , 13:14 — REGNUM 5 сентября федеральная полиция Бразилии обратилась в верховный суд страны с требованием начать следствие против действующего президента страны Мишеля Темера, передает телеканал TeleSur.

На этой неделе полиция направила в суд результаты расследования, начатого в 2017 году. В докладе комиссара Тьяго Делабири сообщается, что в марте 2014 года будущий президент получил на свою предвыборную кампанию 1,4 млн реалов (около €610 тыс. по курсу того года) от строительной компании Одебрехт. Всего Партия бразильского демократического движения получила от компании около 10 млн реалов (€2,4 млн). По итогам выборов 2014 года Темер стал вице-президентом Бразилии.

Верховный суд направит выводы следователей в прокуратуру, которая решит, выдвигать ли официальное обвинение в коррупции и отмывании денег против главы государства.

Президент Темер, ознакомившись с требованием федеральной полиции, опубликовал заявление, в котором называет выводы доклада «посягательством на логику» и заявляет о преследовании.