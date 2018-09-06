Председатель СНП Индонезии: гуманитарный кризис в Мьянме угрожает АСЕАН

Сингапур, , 13:07 — REGNUM Председатель совета народных представителей (СНП) парламента Индонезии Бамбанг Сосатео заявил, что гуманитарный кризис в штате Ракхайн в Мьянме должен быть разрешен должным образом, сообщает Antaranews.

«Проблема мусульманского населения рохинджа в Мьянме, если не решить ее сразу, может нарушить стабильность всей Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН)», — отметил Бамбанг Сосатео на встрече членов парламентов АСЕАН в Сингапуре.

На встрече присутствовали председатели парламентов Сингапура, Мьянмы, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Малайзии, Таиланда, Брунея, Филиппин и Индонезии.

Бамбанг Сосатео пригласил страны-члены АСЕАН найти решение для гуманитарного кризиса в Мьянме.

Индонезия также затронула проблему терроризма. Бамбанг Сосатео заявил, что сотрудничество между странами-членами АСЕАН в области борьбы с терроризмом должно быть еще более крепким. «Терроризм в настоящее время является реальной угрозой для всех стран мира без исключения», — подчеркнул он.

Напомним, 39-ая сессия Межпарламентской Ассамблеи АСЕАН (AIPA) проходит в Сингапуре с 3 по 7 сентября 2018 года.

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