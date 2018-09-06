«Гражданская Платформа» почистила своё отделение на Урале

Москва, , 12:59 — REGNUM Федеральное руководство партии «Гражданская Платформа» почистило своё Свердловское региональное отделение. Такое решение принял федеральный политический комитет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в партии.

Семеро из девяти партийцев исключены из рядов «ГП». Им вменили действия, наносящие вред партии». Назначен новый руководитель отделения, подобраны новые партийцы.

Поводом к таким мерам в партии называют события августа. Напомним, «Гражданская платформа» была снята с выборов в гордуму Екатеринбурга. Затем последовали заявления о том, что местные партийцы призывают отдать свои голоса другой политической организации — «Яблоку». Но на федеральном уровне это опровергли.

По сути, местных партийцев обвинили в сговоре с представителями «Яблока». По версии федерального руководства, это привело к массовому отказу кандидатов от участия в выборах и повлекло снятие всего списка с выборов.

Напомним, выборы в гордуму пройдут 9 сентября. В них примут участие пять партий и около 100 кандидатов.