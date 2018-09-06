В Ярославле распространяют фальшивую газету КПРФ

Ярославль, , 12:57 — REGNUM В Ярославле за три дня до выборов началось распространение фальшивой газеты «Советская Ярославия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском обкоме КПРФ.

Оформление газеты почти полностью повторяет оформление официального издания обкома, однако не содержит выходных данных. Размещенные там материалы направлены на создания негативного образа КПРФ, ЛДПР, партии ПАРНАС и, в меньшей степени, — «Единой России».

При этом материалы против КПРФ даны от лица самих коммунистов: лидер фракции Александр Воробьев «рассказывает», что «жизнь удалась», он зарабатывает миллионы рублей, а противников внутри партии обещает «погладить веслом».

«Это явная фальшивка, ожидаемая. Мы перед каждыми выборами сталкиваемся с этим. Подложные газеты, клевета — обычный набор власти, которая слишком боится КПРФ. Мы подали жалобу в избирательную комиссию и полицию. Впрочем, мы всегда подаем, но ни разу ни распространитель, ни изготовитель таких материалов не был установлен», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

По словам коммунистов, газета распространяется в Дзержинском, Кировском и Заволжском районах.

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