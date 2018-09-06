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«Прилетают через Москву»: как украинские чиновники тайно отдыхают в Крыму

Политика

«Они втихаря ездили, ездят и будут ездить»

«Прилетают через Москву»: как украинские чиновники тайно отдыхают в Крыму
Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия
Инкогнито

Симферополь, 6 сентября 2018, 12:50 — REGNUM  Украинские политики и чиновники тайно ездят на отдых в Крым, заявил 6 сентября РИА Новости глава комитета парламента полуострова по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.

«Они не сторонятся Крыма. Они втихаря ездили, ездят и будут ездить, — заявил Черняк. — Приезжают они, конечно, не через пункты пропуска на севере Крыма, а прилетают через Москву».

По его словам, у многих из них есть недвижимость на полуострове, а приезжают они отдыхать не только летом.

Напомним, ранее украинский депутат Верховной рады из «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий, делясь своими впечатлениями от пребывания в Крыму, заявил, что большинство жителей полуострова не хотят возврата региона в состав Украины.

Депутат напомнил, что с каждым годом в Крым все больше людей приезжает с Украины, которые лично видят, какие изменения там происходят.

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