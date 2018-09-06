В Эритрее спустя десять лет вновь открылось посольство Эфиопии

Асмэра, , 12:45 — REGNUM В столице африканского государства Эритрея городе Асмэре вновь начало работу посольство Эфиопии. Об этом сообщает 6 сентября эфиопское агентство Fana.

Отмечается, что в ходе церемонии открытия посольства в присутствии официальных лиц Эритреи глава Эритреи Исайяс Афеворки вместе с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом подняли эфиопский флаг над зданием дипломатического представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в столице Эритреи состоялось подписание мирного договора между Эфиопией и Эритреей. Страны прервали дипломатические отношения в 1998 году из-за начавшегося пограничного конфликта.

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