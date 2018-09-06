Четверг, 6 Сентября 2018 года
13:20:28 МСК

В Эритрее спустя десять лет вновь открылось посольство Эфиопии

Политика

В ходе церемонии открытия посольства глава Эритреи вместе с премьер-министром Эфиопии подняли эфиопский флаг над зданием дипломатического представительства

Асмэра, 6 сентября 2018, 12:45 — REGNUM  В столице африканского государства Эритрея городе Асмэре вновь начало работу посольство Эфиопии. Об этом сообщает 6 сентября эфиопское агентство Fana.

Отмечается, что в ходе церемонии открытия посольства в присутствии официальных лиц Эритреи глава Эритреи Исайяс Афеворки вместе с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом подняли эфиопский флаг над зданием дипломатического представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в столице Эритреи состоялось подписание мирного договора между Эфиопией и Эритреей. Страны прервали дипломатические отношения в 1998 году из-за начавшегося пограничного конфликта.

Читайте также: Эфиопия и Эритрея подписали декларацию о мире и дружбе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить