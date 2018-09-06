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Обвиненный в пропаганде фашизма украинский чиновник попытался оправдаться

Политика

Вышло неубедительно

Обвиненный в пропаганде фашизма украинский чиновник попытался оправдаться
Цитата из х/ф «Бесславные ублюдки». Реж. Квентин Тарантино. 2009. Германия, США
Я не я

Киев, 6 сентября 2018, 12:40 — REGNUM  Спикер Верховной рады Андрей Парубий попытался оправдаться за свою пропаганду фашизма, сообщает 6 сентября «112 Украина».

По словам главы украинского парламента, все, кто обвиняют его пропаганде нацизма, являются «рупорами российской пропаганды». Также Парубий обвинил Россию и лично ее президента Владимира Путина в использовании «нацистской практики». По мнению спикера, «нацистская практика» заключается в проведении референдумов в Крыму, Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), которые самостоятельно организовывали плебисцит.

Напомним, ранее Парубий заявил, что Гитлер был «самым большим человеком, который практиковал прямую демократию». Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что подаст на Парубия в суд за пропаганду фашизма.

Читайте ранее в этом сюжете: В Раде потребовали отставки назвавшего Гитлера «демократом» спикера

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