Обвиненный в пропаганде фашизма украинский чиновник попытался оправдаться

Киев, , 12:40 — REGNUM Спикер Верховной рады Андрей Парубий попытался оправдаться за свою пропаганду фашизма, сообщает 6 сентября «112 Украина».

По словам главы украинского парламента, все, кто обвиняют его пропаганде нацизма, являются «рупорами российской пропаганды». Также Парубий обвинил Россию и лично ее президента Владимира Путина в использовании «нацистской практики». По мнению спикера, «нацистская практика» заключается в проведении референдумов в Крыму, Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), которые самостоятельно организовывали плебисцит.

Напомним, ранее Парубий заявил, что Гитлер был «самым большим человеком, который практиковал прямую демократию». Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что подаст на Парубия в суд за пропаганду фашизма.

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