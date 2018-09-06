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Посол США в Израиле: Не могу представить Израиль без Голанских высот

Политика

Дипломат также не может представить Сирию с Голанскими высотами

Тель-Авив, 6 сентября 2018, 12:45 — REGNUM  Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что надеется, что еврейское государство сохранит контроль над Голанскими высотами навсегда, сообщает 6 сентября Reuters.

Дипломат предложил Тель-Авиву остаться на данной территории, а его страна подумает над тем, как узаконить данный факт.

«Лично я не могу представить ситуацию, которая приведет к возвращению Голанских высот Сирии. Я не могу представить Израиль без Голанских высот», — подчеркнул Фридман.

Напомним, Голанские высоты были оккупированы еврейским государством в 1967 году, ранее данная территория находилась под контролем Сирии. Мировое сообщество, включая США, не признает данную территорию израильской.

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