Посол США в Израиле: Не могу представить Израиль без Голанских высот

Тель-Авив, , 12:45 — REGNUM Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что надеется, что еврейское государство сохранит контроль над Голанскими высотами навсегда, сообщает 6 сентября Reuters.

Дипломат предложил Тель-Авиву остаться на данной территории, а его страна подумает над тем, как узаконить данный факт.

«Лично я не могу представить ситуацию, которая приведет к возвращению Голанских высот Сирии. Я не могу представить Израиль без Голанских высот», — подчеркнул Фридман.

Напомним, Голанские высоты были оккупированы еврейским государством в 1967 году, ранее данная территория находилась под контролем Сирии. Мировое сообщество, включая США, не признает данную территорию израильской.

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