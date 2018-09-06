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В Раде потребовали отставки назвавшего Гитлера «демократом» спикера

Политика

По мнению Парубия, нужно «не забывать вклад фюрера в развитие демократии»

В Раде потребовали отставки назвавшего Гитлера «демократом» спикера
Цитата из м/ф «Рикки-Тикки-Тави». Реж. Александра Снежко-Блоцкая. 1965. СССР
«Ещё плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада»

Киев, 6 сентября 2018, 12:36 — REGNUM  Партия «Оппозиционный блок» в Верховной раде потребовала отставки спикера парламента Андрея Парубия за его слова о том, что Адольф Гитлер был «самым большим демократом», заявил 6 сентября сопредседатель партии Юрий Бойко на заседании Рады.

«Фракция зарегистрировала постановление об увольнении господина Парубия с должности за такое нарушение закона», — заявил Бойко, добавив, что партия настаивает на рассмотрении документа.

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Напомним, ранее Парубий публично заявил, что нужно «не забывать вклад фюрера в развитие демократии» и что Гитлер был «самым большим человеком, который практиковал прямую демократию».

В свою очередь депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что подаст на Парубия в суд за пропаганду фашизма. Вместе с тем внефракционный народный депутат Юрий Деревянко заверил, что спикер «хотел привести этот пример как что-то негативное, на самом деле, а вышло как всегда».

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