Временно останавливается работа на КПП Литвы с Калининградской областью

Вильнюс, , 12:32 — REGNUM С 10 по 19 сентября на всех четырёх литовских КПП пройдут ремонтные работы из-за чего движение на границе будет временно остановлено, объявила сегодня, 6 сентября, литовская служба охраны госграницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. КПП не будут работать с 10.00 по 14.00 по местному времени (совпадает с московским).

КПП Кибартай-Чернышевское не будет работать в указанное время 10 сентября. КПП Рамонишкес-Пограничное — 13 сентября. Панемуне-Советск — 14 сентября, а Нида-Морское — 19 сентября. Литовские пограничники просят учитывать как литовских, так и российских водителей время ремонтов и планировать свои путешествия согласно им.