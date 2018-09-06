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Временно останавливается работа на КПП Литвы с Калининградской областью

Политика

На литовских КПП будут ремонтировать электропроводку

Вильнюс, 6 сентября 2018, 12:32 — REGNUM  С 10 по 19 сентября на всех четырёх литовских КПП пройдут ремонтные работы из-за чего движение на границе будет временно остановлено, объявила сегодня, 6 сентября, литовская служба охраны госграницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. КПП не будут работать с 10.00 по 14.00 по местному времени (совпадает с московским).

КПП Кибартай-Чернышевское не будет работать в указанное время 10 сентября. КПП Рамонишкес-Пограничное — 13 сентября. Панемуне-Советск — 14 сентября, а Нида-Морское — 19 сентября. Литовские пограничники просят учитывать как литовских, так и российских водителей время ремонтов и планировать свои путешествия согласно им.

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