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Себастьян Курц поддержал выдвижение Манфреда Вебера на пост главы ЕК

Политика

Кандидатура Вебера еще не утверждена Европейской народной партией

Себастьян Курц поддержал выдвижение Манфреда Вебера на пост главы ЕК
European People's Party
Себастьян Курц

Вена, 6 сентября 2018, 12:32 — REGNUM  Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал кандидатуру немца Манфреда Вебера на пост главы Европейской комиссии на выборах 2019 года. Об этом Курц написал на своей странице в Twitter 6 сентября.

«Манфред Вебер не просто пассионарный европеец, прежде всего у него есть сила и мужество решать проблемы и вносить необходимые изменения. Он выступает за справедливую Европу», — написал Курц.

«Он неоднократно доказывал это по многим вопросам, в том числе по миграционному на европейском уровне. Манфред Вебер как кандидат от Европейской народной партии (ЕНП) на выборах 2019 года обладает полной поддержкой с моей стороны и Новой народной партии», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидер фракции ЕНП в Европарламенте объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Еврокомиссии 5 сентября. Кандидат от партии будет выбран на съезде в Хельсинки 7−8 ноября. Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Манфдер Вебер объявит о своем выдвижении на пост главы Еврокомиссии

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Политическая жизнь Австрии
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