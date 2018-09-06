На Украине заменили воинское приветствие на «слава Украине»

Киев, , 12:28 — REGNUM Депутаты Верховной Рады Украины одобрили в первом чтении законопроект об изменении воинского приветствия «Здравия желаю» на слова: «Слава Украине — Героям Слава!». Соответствующий законопроект №9036 поддержало 283 депутата.

Согласно документу, лицо, которое вручило боевой флаг, приветствует личный состав воинской части с получением флага словами «Слава Украине». Личный состав воинской части на приветствие отвечает: «Героям слава». При этом на приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине» все военнослужащие, находящиеся в строю, отвечают: «Героям слава». Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова «Слава Украине» военнослужащие отвечают: «Героям слава».

Кроме того, депутат от парламентской группы «Воля народа» Евгений Рыбчинскийзаявил, что Рада должна была принять соответствующее приветствие еще в 2014 году. Он выразил надежду на то, что украинская армия будет внушать страх всем врагам Украины.

«Когда-то московский царь Александр сказал, что у России нет других друзей кроме армии и флота. У них действительно нет друзей, и никогда не будет. Это правда. Но я хотел бы, чтобы у Украины, у которой в мире действительно много друзей и за океаном также, была такая армия, чтобы нас боялись все враги. То, что мы сегодня голосуем, мы должны были проголосовать еще в 2014 году. Это было бы правильно… Это очень важное событие в истории Украины… Это то, о чем мечтали все украинские патриоты», — сказал Рыбчинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко во время встречи с руководителями парламентских фракций и групп призвал поддержать законопроект об изменениях устава Вооруженных сил Украины, касающихся введения военного приветствия «Слава Украине!». В феврале похожий по содержанию законопроект №7549 предложил рассмотреть Кабинет министров.