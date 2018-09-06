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На Украине заменили воинское приветствие на «слава Украине»

Политика

Депутат выразил надежду на то, что украинская армия будет внушать страх всем врагам Украины

На Украине заменили воинское приветствие на «слава Украине»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинство

Киев, 6 сентября 2018, 12:28 — REGNUM  Депутаты Верховной Рады Украины одобрили в первом чтении законопроект об изменении воинского приветствия «Здравия желаю» на слова: «Слава Украине — Героям Слава!». Соответствующий законопроект №9036 поддержало 283 депутата.

Согласно документу, лицо, которое вручило боевой флаг, приветствует личный состав воинской части с получением флага словами «Слава Украине». Личный состав воинской части на приветствие отвечает: «Героям слава». При этом на приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине» все военнослужащие, находящиеся в строю, отвечают: «Героям слава». Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова «Слава Украине» военнослужащие отвечают: «Героям слава».

Кроме того, депутат от парламентской группы «Воля народа» Евгений Рыбчинскийзаявил, что Рада должна была принять соответствующее приветствие еще в 2014 году. Он выразил надежду на то, что украинская армия будет внушать страх всем врагам Украины.

«Когда-то московский царь Александр сказал, что у России нет других друзей кроме армии и флота. У них действительно нет друзей, и никогда не будет. Это правда. Но я хотел бы, чтобы у Украины, у которой в мире действительно много друзей и за океаном также, была такая армия, чтобы нас боялись все враги. То, что мы сегодня голосуем, мы должны были проголосовать еще в 2014 году. Это было бы правильно… Это очень важное событие в истории Украины… Это то, о чем мечтали все украинские патриоты», — сказал Рыбчинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко во время встречи с руководителями парламентских фракций и групп призвал поддержать законопроект об изменениях устава Вооруженных сил Украины, касающихся введения военного приветствия «Слава Украине!». В феврале похожий по содержанию законопроект №7549 предложил рассмотреть Кабинет министров.

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Вооруженные силы Украины
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