На Украине начался митинг против сотрудничества правительства с МВФ

Киев, , 12:25 — REGNUM Около здания Национального банка Украины (НБУ) партия «За жизнь» проводит митинг против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), сообщает 6 сентября «112 Украина».

По словам лидера партии, депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, МВФ требует от киевской хунты повысить цены на газ для населения на 60% и снять мораторий на продажу леса за границу. Рабинович подчеркнул, что такие меры являются грабительскими, и предложил вместо этого отказаться от сотрудничества с МВФ и начать самостоятельно разрабатывать месторождения нефти и газа.

Напомним, Киев уже получил от МВФ $8,7 млрд, однако Украине этого мало. Чтобы получить очередной транш, правительство Украины должно повысить цены на газ для населения и создать антикоррупционный суд.

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