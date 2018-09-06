Ким Чен Ын: заключение мира не повлияет на союз США и Южной Кореи

Пхеньян, , 12:19 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что прекращение корейской войны не имеет ничего общего с союзом Южной Кореи и США или присутствием американских войск на Корейском полуострове, сообщает Sindonews.

Это заявление сделано в связи с опасениями, возникшими в Сеуле и Вашингтоне, что прекращение корейской войны и заключение мира может подорвать союз Южной Кореи и США, так как Пхеньян потребует вывода американских войск с полуострова.

Во время саммита в апреле 2018 года КНДР и Южная Корея согласились сотрудничать, выразив намерение завершить корейскую войну 1950-х годов и подписать мирный договор в ближайшее время. Тогда Сеул заявил, что политическая декларация станет первым шагом на пути к укреплению доверия между заинтересованными сторонами.

Напомним, что корейская война, разразившаяся в 1950−53 годах, закончилась соглашением о прекращении огня, а не мирным договором. Таким образом, КНДР с одной стороны и Южная Корея и США с другой стороны все еще находятся в состоянии войны.

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