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Ким Чен Ын: заключение мира не повлияет на союз США и Южной Кореи

Политика

Лидер КНДР заявил, что прекращение корейской войны не имеет ничего общего с союзом между Южной Кореей и США

Ким Чен Ын: заключение мира не повлияет на союз США и Южной Кореи
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Пхеньян, 6 сентября 2018, 12:19 — REGNUM  Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что прекращение корейской войны не имеет ничего общего с союзом Южной Кореи и США или присутствием американских войск на Корейском полуострове, сообщает Sindonews.

Это заявление сделано в связи с опасениями, возникшими в Сеуле и Вашингтоне, что прекращение корейской войны и заключение мира может подорвать союз Южной Кореи и США, так как Пхеньян потребует вывода американских войск с полуострова.

Во время саммита в апреле 2018 года КНДР и Южная Корея согласились сотрудничать, выразив намерение завершить корейскую войну 1950-х годов и подписать мирный договор в ближайшее время. Тогда Сеул заявил, что политическая декларация станет первым шагом на пути к укреплению доверия между заинтересованными сторонами.

Напомним, что корейская война, разразившаяся в 1950−53 годах, закончилась соглашением о прекращении огня, а не мирным договором. Таким образом, КНДР с одной стороны и Южная Корея и США с другой стороны все еще находятся в состоянии войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын заявил о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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