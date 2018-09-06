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В Херсоне началось заседание по делу Вышинского

Политика

Ранее на Украине по обвинению в государственной измене был задержан журналист Кирилл Вышинский

В Херсоне началось заседание по делу Вышинского
Оноре Домье. Защитник

Херсон, Украина, 6 сентября 2018, 12:16 — REGNUM  Заседание об избрании меры пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому началось в Херсонском городском суде. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

«Уже началось (заседание Херсонского городского суда)», — сообщил Доманский.

Ожидается, что в суде будет рассмотрен вопрос о продлении или изменении меры пресечения для журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине по обвинению в государственной измене был задержан журналист Кирилл Вышинский. При этом никаких доказательств, кроме «работы» на РФ, местная власть так и не предоставила.

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Задержание главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского
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