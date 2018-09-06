Четверг, 6 Сентября 2018 года
13:22:27 МСК

Рада приняла в первом чтении законопроект о лозунге «Слава Украине!»

Политика

Принятие документа, который подготовят ко второму чтению по ускоренной процедуре, поддержали 283 народных народных избранника

Рада приняла в первом чтении законопроект о лозунге «Слава Украине!»
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Неонацист

Киев, 6 сентября 2018, 12:04 — REGNUM  Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, действие которого установит в качестве официального приветствия военнослужащих Украины лозунг «Слава Украине!». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Рада поддержала за основу законопроект № 9036 о введении военного приветствия «Слава Украине!» и ответа «Героям слава!», — передает вещатель.

Принятие документа, который подготовят ко второму чтению по ускоренной процедуре, поддержали 283 народных народных избранника.

Напомним, «Слава Украине — Героям слава!» — лозунг Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение депутатов изменяющий некоторые статьи конституции законопроект.

Читайте также: Лозунг националистов станет официальным приветствием ВСУ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить