Демурин о «протесте» Швеции: «Северный поток – 2» должен быть построен

Москва, , 12:03 — REGNUM Позиция шведских парламентариев по «Северному потоку — 2» вполне предсказуема. Политическое давление против данного проекта будет только возрастать, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее радиостанция Sveriges Radio провела опрос среди представителей политических партий Швеции, согласно которому против строительства российского газопровода «Северный поток — 2» выступает большинство депутатов. Парламентарии в качестве доводов «заморозки» строительства российского газопровода привели экологию и политику безопасности стран Европейского союза.

Ситуация в этом плане существенно отличается от той, что складывалась вокруг «Северного потока — 1». Тогда тоже было давление противников, но его суть была иной: всем было ясно, что проект состоится, а те, кто мог что-то получить от России в данной связи, просто хотели уступок по важным для них вопросам.

Финляндия, Швеция, Дания, — разве они нам за красивые глаза дали соответствующие разрешения? А ещё пришлось «вести консультации», то есть тоже уговаривать, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу…

В прошлом году по «Северному потоку — 1» прошло более 50 млрд. куб. метров газа. Проект себя оправдал и экономически, и политически.

Ситуация вокруг «Северного потока — 2» принципиально иная. За прошедшие годы агрессивность в отношении России стран-лимитрофов, Франции, Великобритании и, главное, США существенно возросла. Они ставят перед собой задачу уже не просто выторговать у нашей страны дополнительные уступки, но действительно блокировать её усилия по повышению степени ее экспортной независимости. И уже сделанные нами обещания сохранить газоэкспортный маршрут через Украину здесь мало что меняют.

Рассуждая о строительстве газопровода «Северный поток — 2», как и о других проектах расширения сырьевого экспорта, я никогда не забываю, что сырьевая экономика — это плохо. А также о том, что ради прибылей монополий, пусть и государственных, нельзя идти на внешнеполитические уступки.

Но сегодня важнее другое. В результате политики США и их ближайших союзников по НАТО ситуация в Европе балансирует на грани войны. В этих условиях осуществление под эгидой России и Германии крупного общеевропейского проекта, имеющего к тому же очевидную социальную составляющую (низкая цена на газ), стало бы важным делом для оздоровления обстановки.

Плохо, что это не понимают в Стокгольме. Или делают вид, что не понимают. Но это, уверен, понимают не только в Москве и Берлине. Поэтому «Северный поток — 2» должен быть осуществлён. И, надеюсь, будет.