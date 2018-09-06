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«Остановить Кавану»: в США сенаторы борются за аборты

Политика

В чем они увидели угрозу?

«Остановить Кавану»: в США сенаторы борются за аборты
Kelly Sikkema
Новая жизнь

Вашингтон, 6 сентября 2018, 12:03 — REGNUM  Кандидат на должность главы Верховного Суда США Бретт Кавана во время слушаний в Сенате уклонялся от ответа на вопросы, касающиеся права на аборт, утверждает в своем твиттере 6 сентября сенатор Мэйзи Хироно.

Сенатор подчеркивает, что данное право является фундаментальным и конституционно защищенным, и снабжает свое сообщение меткой «Остановить Кавану». Ее коллега Кирстен Джиллибранд также в своем микроблоге поясняет:

«В прошлом году судья Кавана высказал несогласие по делу, которое предоставляло подростковому иммигранту доступ к аборту. Он неоднократно называл его «аборт по требованию» — это одна из основ анти-абортной риторики. Если мы хотим женское право выбора, мы должны остановить Кавану».

Как сообщало ИА REGNUM, тема абортов с самого начала была одной из доминирующих при обсуждении кандидатуры Каваны, тем более, что и предложивший этого кандидата Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании выступал за законодательный запрет абортов.

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Дискуссия о запрете абортов
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